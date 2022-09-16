Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
1 час назад

Дзюба отреагировал на завершение карьеры Федерера

Lenta.ruиещё 3

Российский форвард «Адана Демирспор» Артем Дзюба отреагировал на решение 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера завершить карьеру. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Дзюба отреагировал на завершение карьеры Федерера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам футболиста, его шокировало объявление швейцарского теннисиста об уходе из спорта.

«Надеюсь, что он еще передумает, но это вряд ли. Судя по всему, там все таки проблемы с коленом серьезнее, чем все думали. Для меня это утрата», — заявил Дзюба.

15 сентября Федерер объявил, что завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдет в конце сентября.

«Я много работал, чтобы вернуться в полную спортивную форму. Но я также знаю возможности и пределы своего тела», — объяснил спортсмен.

Федерер не выступал на соревнованиях с июля 2021 года. За карьеру теннисист 20 раз выигрывал турниры серии «Большого шлема». Также в активе швейцарца золото Олимпийских игр-2008 в парном разряде и серебро Игр-2012 в одиночном разряде.

Теннис,Артем Дзюба,Роджер Федерер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители