Надаль назвал решение Федерера завершить карьеру печальным

День, когда швейцарский теннисист Роджер Федерер принял решение завершить карьеру, является печальным как для испанца Рафаэля Надаля, так и для всего мирового спорта. Такое мнение Надаль высказал в четверг на своей страницу в "Твиттере".

Фото: EPA-EFE/NIC BOTHMA EPA-EFE/NIC BOTHMA

В четверг 41-летний Федерер сообщил, что завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдет в Лондоне с 23 по 25 сентября. Надаль также должен принять участие в этом турнире.

"Дорогой Роджер, мой друг и соперник. Я надеялся, что этот день никогда не наступит. Это печальный день для меня лично и для спорта во всем мире. Для меня было удовольствием, честью и привилегией разделить с тобой все эти годы, пережить так много удивительных моментов на корте и за его пределами", - написал Надаль.

Федерер выиграл 20 турниров Большого шлема, это третий результат в истории. Больше только у Надаля (22 титула) и серба Новака Джоковича (21). Всего на счету Федерера 103 титула на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в том числе шесть побед на Итоговом турнире. Швейцарец провел рекордные 237 недель подряд на первой сточке мирового рейтинга. Он является олимпийским чемпионом 2008 года в парном разряде и вице-чемпионом Игр 2012 года в одиночном разряде. Вместе со сборной Швейцарии Федерер стал обладателем Кубка Дэвиса в 2014 году.

Надалю 36 лет, на его счету 92 титула под эгидой ATP. Испанец является рекордсменом по количеству выигранных турниров Большого шлема (22). Также Надаль является двукратным олимпийским чемпионом (в 2008 году он победил в одиночном разряде, в 2016 году - в парном), пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.