Украинка Цуренко отказалась играть с Рыбакиной

Украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась выходить на четвертьфинальный матч турнира WTA в Портороже (Словения), в котором её соперницей должна была стать чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина, представляющая Казахстан. Таким образом, Рыбакина без борьбы проследовала в полуфинал.