Украинка вылетела с турнира из-за отказа играть с экс-россиянкой

Представительница Украины Леся Цуренко отказалась от четвертьфинального матча турнира в Словении против действующей победительницы Уимблдона Елены Рыбакиной, которая в настоящее время представляет Казахстан. Она родилась в Москве, но сменила гражданство в 2018 году. Летом Рыбакина в финале Уимблдона одолела Онс Жабер.

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Таким образом, Рыбакина без борьбы проходит в полуфинал словенского турнира, где встретится с победительницей пары Анна Богдан (Румыния) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия). В оставшихся парах турнира российских представительниц нет.