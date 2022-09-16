Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
1 час назад

Украинская теннисистка отказалась играть с победительницей Уимблдона экс-россиянкой Рыбакиной

Газета.Ru

Представительница Украины Леся Цуренко отказалась от четвертьфинального матча турнира в Словении против действующей победительницы Уимблдона Елены Рыбакиной, которая в настоящее время представляет Казахстан. Она родилась в Москве, но сменила гражданство в 2018 году. Летом Рыбакина в финале Уимблдона одолела Онс Жабер.

Украинка вылетела с турнира из-за отказа играть с экс-россиянкой
Фото: ReutersReuters

Таким образом, Рыбакина без борьбы проходит в полуфинал словенского турнира, где встретится с победительницей пары Анна Богдан (Румыния) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия). В оставшихся парах турнира российских представительниц нет.

Украинские дзюдоисты бойкотируют ЧМ в случае допуска россиян

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Рыбакина занимает 25-е место. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась Анетт Контавейт из Эстонии, тройку лучших замыкает Мария Саккари (Греция). Лучшей из россиянок продолжает оставаться Дарья Касаткина, она 9-я. Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова являются еще двумя россиянками, которые входят в топ-30.

Теннис,Елена Рыбакина,Онс Жабер,Беатрис Хаддад-майя,Анетт Контавейт,Вероника Кудерметова,Леся Цуренко,Мария Саккари,Дарья Касаткина,Екатерина Александрова,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители