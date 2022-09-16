Украинка вылетела с турнира из-за отказа играть с экс-россиянкой

Представительница Украины Леся Цуренко отказалась от четвертьфинального матча турнира в Словении против действующей победительницы Уимблдона Елены Рыбакиной, которая в настоящее время представляет Казахстан. Она родилась в Москве, но сменила гражданство в 2018 году. Летом Рыбакина в финале Уимблдона одолела Онс Жабер.
Таким образом, Рыбакина без борьбы проходит в полуфинал словенского турнира, где встретится с победительницей пары Анна Богдан (Румыния) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия). В оставшихся парах турнира российских представительниц нет.
В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Рыбакина занимает 25-е место. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась Анетт Контавейт из Эстонии, тройку лучших замыкает Мария Саккари (Греция). Лучшей из россиянок продолжает оставаться Дарья Касаткина, она 9-я. Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова являются еще двумя россиянками, которые входят в топ-30.