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23 минуты назад

Хачанов отказался отвечать на вопрос о смене спортивного гражданства

Lenta.ruиещё 1

Российский теннисист Карен Хачанов отказался отвечать на вопрос о возможной смене спортивного гражданства. Его слова приводит Sport24.

Хачанов отказался отвечать на вопрос о смене спортивного гражданства
Фото: 

«Я не буду это никак комментировать», — заявил спортсмен.

В сентябре Хачанов дошел до полуфинала US Open, в котором в четырех сетах проиграл норвежцу Касперу Рууду со счетом 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2.

Ранее российские теннисисты Дарья Касаткина и Андрей Рублев в интервью YouTube-каналу блогера Вити Кравченко рассказали, что не исключают смену спортивного гражданства. Теннисисты отметили, что это может стать выходом из ситуации, когда россиян не допускают на значимые турниры.

Россияне продолжают выступления на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе. Однако спортсмены не были допущены до участия в Уимблдоне из-за решения британских властей. Также россиянам запрещено выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

Теннис,Карен Хачанов,Дарья Касаткина,Андрей Рублев,
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