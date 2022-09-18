Хачанов отказался отвечать на вопрос о смене спортивного гражданства

Российский теннисист Карен Хачанов отказался отвечать на вопрос о возможной смене спортивного гражданства. Его слова приводит Sport24.

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«Я не буду это никак комментировать», — заявил спортсмен.

В сентябре Хачанов дошел до полуфинала US Open, в котором в четырех сетах проиграл норвежцу Касперу Рууду со счетом 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2.

Ранее российские теннисисты Дарья Касаткина и Андрей Рублев в интервью YouTube-каналу блогера Вити Кравченко рассказали, что не исключают смену спортивного гражданства. Теннисисты отметили, что это может стать выходом из ситуации, когда россиян не допускают на значимые турниры.