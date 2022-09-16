Украинская теннисистка объяснила, почему снялась с матча против россиянки

Теннисистка из Украины Леся Цуренко снялась с четвертьфинального матча турнира в словенском Портороже из за травмы. Об этом сообщает «Газета.ру».
Леся Цуренко должна была сыграть против россиянки Елены Рыбакиной, которая является действующей победительницей Уимблдона и в настоящий момент представляет Казахстан.
«Мне очень жаль, что из за травмы я не смогла сыграть в четвертьфинальном матче в прекрасном Портороже. Надеюсь вернуться в следующем году», – рассказала Цуренко.
Таким образом, Рыбакина прошла в полуфинал словенского турнира без борьбы, где ей предстоит сыграть с румынской теннисисткой Анной Богдан.
В новом рейтинге WTA Елена Рыбакина занимает 25-е место. Первое место занимает спортсменка из Польши Ига Свентек. На втором месте расположилась Анетт Контавейт из Эстонии, а тройку лучших замыкает Мария Саккари из Греции.
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