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1 час назад

Украинская теннисистка объяснила, почему снялась с матча против россиянки

Елена Прошина

Теннисистка из Украины Леся Цуренко снялась с четвертьфинального матча турнира в словенском Портороже из за травмы. Об этом сообщает «Газета.ру».

Украинская теннисистка объяснила, почему снялась с матча против россиянки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Леся Цуренко должна была сыграть против россиянки Елены Рыбакиной, которая является действующей победительницей Уимблдона и в настоящий момент представляет Казахстан.

«Мне очень жаль, что из за травмы я не смогла сыграть в четвертьфинальном матче в прекрасном Портороже. Надеюсь вернуться в следующем году», – рассказала Цуренко.

Таким образом, Рыбакина прошла в полуфинал словенского турнира без борьбы, где ей предстоит сыграть с румынской теннисисткой Анной Богдан.

В новом рейтинге WTA Елена Рыбакина занимает 25-е место. Первое место занимает спортсменка из Польши Ига Свентек. На втором месте расположилась Анетт Контавейт из Эстонии, а тройку лучших замыкает Мария Саккари из Греции.

Ранее стало известно, когда состоится теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля».

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