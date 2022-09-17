Тренер Федерера назвал причины завершения карьеры теннисиста

"Он просто не добился достаточного прогресса в восстановлении после травмы колена. Ему 41 год. Он так давно выступает в туре. Он сыграл более 1500 матчей. Его уход — комбинация этих факторов", - приводит слова Люти журналист Симон Граф в своих соцсетях.

41-летний Федерер в социальных сетях сообщил, что последним турниром для него станет Кубок Лэйвера. По его словам, здоровье больше не позволяет выступать на прежнем уровне. Он не исключил, что будет иногда выходить на корт в выставочных матчах, но подчеркнул, что больше не сыграет в туре и на турнирах Большого шлема. Свой последний трофей на турнире Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Федерер завоевал 27 октября 2019 года, в рекордный, десятый раз выиграв титул в родном Базеле. Ранее Артем Дзюба отреагировал на решение Роджера Федерера завершить карьеру.