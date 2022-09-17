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34 минуты назад

42-летняя Винус Уильямс опубликовала фото с корта в откровенном наряде

Чемпионат.com

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американка Винус Уильямс опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию с корта в откровенном наряде.

Винус Уильямс опубликовала фото с корта в откровенном наряде
Фото: ReutersReuters

«Если бы эти корты могли говорить...» — подписала она снимок.

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Напомним, 42-летняя Винус Уильямс выступила в одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2022 года. Она не смогла преодолеть барьер первого круга, уступив представительнице Бельгии Алисон ван Эйтванк со счётом 1:6, 6:7 (5:7). На остальных турнирах «Большого шлема» в этом году она не играла.

Винус Уильямс пять раз выигрывала Уимблдон и дважды — US Open. На Australian Open она дважды доходила до финала, на «Ролан Гаррос» — один раз.

Теннис,Винус Уильямс,
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