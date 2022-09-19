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1 час назад

Светлана Кузнецова рассказала о «наилучшем» комплименте от Роджера Федерера

Чемпионат.comиещё 1

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Она рассказала, какой комплимент ей однажды сделал 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер. На минувшей неделе 41-летний Федерер объявил, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в конце этой недели.

Кузнецова рассказала о комплименте от Федерера
Фото: ТАССТАСС

«Спасибо, Роджер, что показал нам, что такое совершенство и каким волшебным бывает теннис. P. S. Похвальные слова от тебя о моей игре останутся в моей памяти как наилучший комплимент», — написала Кузнецова.

37-летняя Светлана Кузнецова не выступала в туре с Уимблдона 2021 года, после того как проиграла в первом круге турнира.

Теннис,Роджер Федерер,Светлана Кузнецова,
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