Кузнецова рассказала о комплименте от Федерера

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Она рассказала, какой комплимент ей однажды сделал 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер. На минувшей неделе 41-летний Федерер объявил, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в конце этой недели.