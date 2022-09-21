Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+17° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
6 часов назад

Мугуруса обыграла Папамихаил и стала первой четвертьфиналисткой турнира в Токио

Чемпионат.comиещё 5

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (12-е место в рейтинге) пробилась в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-500 в Токио (Япония). В матче второго круга она одержала победу над гречанкой Деспиной Папамихаил (213-е место в рейтинге) со счётом 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 25 минут. Мугуруса ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. Её соперница также не исполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и использовала один брейк-пойнт из двух.

Мугуруса стала первой четвертьфиналисткой турнира в Токио
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака. В финале соревнований 2019 года она обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову со счётом 6:2, 6:3. Призовой фонд турнира в Токио составил $ 757 900.

Теннис,Анастасия Павлюченкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители