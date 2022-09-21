Мугуруса стала первой четвертьфиналисткой турнира в Токио

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (12-е место в рейтинге) пробилась в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-500 в Токио (Япония). В матче второго круга она одержала победу над гречанкой Деспиной Папамихаил (213-е место в рейтинге) со счётом 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 25 минут. Мугуруса ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. Её соперница также не исполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и использовала один брейк-пойнт из двух.