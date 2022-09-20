«Нет причин плакать» — Медведев о потере первого места

Даниил Медведев высказался на тему потери первого места в мировом рейтинге ATP. Российский теннисист потерял статус первой ракетки после поражения австралийцу Нику Кириосу на Открытом чемпионате США. Сейчас Медведев занимает четвертое место в рейтинге.

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— Честно говоря, я не испытал особых чувств, когда потерял первое место. Рейтинг является следствием ваших результатов. Мои соперники за последние турниры набрали намного больше очков. Так что это просто логично.