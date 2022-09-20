Кудерметова вышла во 2-й круг парного теннисного турнира в Токио

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс вышли во второй круг турнира в парном разряде в Токио, обыграв японок Эри Ходзуми и Макото Ниномия.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 14 минут.
Кудерметова и Мертенс 4 сделали 4 эйса, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 4 брейк поинта из 13.
Во втором круге турнира Кудерметова и Мертенс сыграют с победительницами матча Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Чжан Шуай (Китай) — Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) / Деспина Папамихаил (Греция).
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Парный разряд. Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия) / Элизе Мертенс (Бельгия) — Эри Ходзуми / Макото Ниномия (Япония) — 6:1, 6:4.