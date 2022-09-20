Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+21° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
44 минуты назад

Кудерметова вышла во второй круг парного теннисного турнира в Токио

Матч ТВ

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс вышли во второй круг турнира в парном разряде в Токио, обыграв японок Эри Ходзуми и Макото Ниномия.

Кудерметова вышла во 2-й круг парного теннисного турнира в Токио
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 14 минут.

Кудерметова и Мертенс 4 сделали 4 эйса, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 4 брейк поинта из 13.

Во втором круге турнира Кудерметова и Мертенс сыграют с победительницами матча Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Чжан Шуай (Китай) — Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) / Деспина Папамихаил (Греция).

ТУРНИР WTA 500. ТОКИО (ЯПОНИЯ). ОТКРЫТЫЕ КОРТЫ. ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД 757 900 ДОЛЛАРОВ

Парный разряд. Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) / Элизе Мертенс (Бельгия) — Эри Ходзуми / Макото Ниномия (Япония) — 6:1, 6:4.

Теннис,Вероника Кудерметова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители