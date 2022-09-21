Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+17° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
3 часа назад

Блинкова победила Грачёву и пробилась во второй круг турнира в Сеуле

Чемпионат.comиещё 1

146-я ракетка мира, представительница России Анна Блинкова сломила сопротивление своей соотечественницы Варвары Грачёвой (85-е место в рейтинге) на турнире категории WTA-250 в Сеуле. Встреча первого круга хардовых соревнований завершилась победой Блинковой со счётом 6:4, 7:6 (7:1).

Блинкова пробилась во второй круг турнира в Сеуле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Матч, проходивший на втором корте стадиона Олимпийского теннисного центра, продлился 1 часа 53 минуты.

Блинкова пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из 8. Её соперница совершила два эйса, допустила пять двойных ошибок и использовала один брейк-пойнт из пяти.

Во втором круге турнира Блинкова сразится с швейцаркой Лулу Сун. Действующей чемпионкой соревнований является Каролина Мухова (Чехия).

Теннис,Варвара Грачева,Каролина Мухова,Анна Блинкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители