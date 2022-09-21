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29 минут назад

Федерер объяснил свое решение завершить профессиональную карьеру

Мир24

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер объяснил свое решение завершить профессиональную карьеру.

Федерер объяснил свое решение завершить карьеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам спортсмена, последние три года были для него тяжелыми из-за того, что ему пришлось долго восстанавливаться после травмы.

«Я знал, что в прошлом году ходил по очень тонкому льду, сыграв на Уимблдоне. Я пытался вернуться, но был предел тому, что я мог сделать. И я перестал в это верить», – рассказал Федерер в интервью BBC News.

По словам швейцарца, после окончания игровой карьеры он хотел бы остаться в теннисе.

«Я хотел бы обучать детей и вырастить новую звезду в теннисе. Я люблю этот вид спорта и хочу оставаться в форме», – отметил он.

Однако до начала тренерской карьеры экс-первая ракетка мира хочет провести время со своей семьей. «Мои четверо замечательных детей нуждаются в моей помощи и жена тоже», – сказал Федерер.

Напомним, на минувшей неделе теннисист объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним турниром, в котором он примет участие, станет Кубок Лэйвера, который пройдет в конце сентября в Лондоне.

Теннис,Роджер Федерер,
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