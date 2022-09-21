Федерер объяснил свое решение завершить карьеру

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер объяснил свое решение завершить профессиональную карьеру.
По словам спортсмена, последние три года были для него тяжелыми из-за того, что ему пришлось долго восстанавливаться после травмы.
«Я знал, что в прошлом году ходил по очень тонкому льду, сыграв на Уимблдоне. Я пытался вернуться, но был предел тому, что я мог сделать. И я перестал в это верить», – рассказал Федерер в интервью BBC News.
По словам швейцарца, после окончания игровой карьеры он хотел бы остаться в теннисе.
«Я хотел бы обучать детей и вырастить новую звезду в теннисе. Я люблю этот вид спорта и хочу оставаться в форме», – отметил он.
Однако до начала тренерской карьеры экс-первая ракетка мира хочет провести время со своей семьей. «Мои четверо замечательных детей нуждаются в моей помощи и жена тоже», – сказал Федерер.
Напомним, на минувшей неделе теннисист объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним турниром, в котором он примет участие, станет Кубок Лэйвера, который пройдет в конце сентября в Лондоне.