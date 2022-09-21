Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле

Россиянка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Сеуле.
Во втором круге Александрова, получившая второй номер посева, обыграла кореянку На Лэ Хан со счетом 6:1, 6:3. Теннисистки провели на корте чуть более одного часа.
Следующей соперницей россиянки будет победительница пары Анна Блинкова (Россия) — Лулу Сан (Швейцария).
ТУРНИР WTA 250. HANA BANK KOREA OPEN. СЕУЛ. ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 250 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия, 2) — На Лэ Хан (Южная Корея) — 6:1, 6:3