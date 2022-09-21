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4 часа назад

Александрова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Сеуле

Матч ТВ

Россиянка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Сеуле.

Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во втором круге Александрова, получившая второй номер посева, обыграла кореянку На Лэ Хан со счетом 6:1, 6:3. Теннисистки провели на корте чуть более одного часа.

Следующей соперницей россиянки будет победительница пары Анна Блинкова (Россия) — Лулу Сан (Швейцария).

ТУРНИР WTA 250. HANA BANK KOREA OPEN. СЕУЛ. ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 250 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 2) — На Лэ Хан (Южная Корея) — 6:1, 6:3

Теннис,Анна Блинкова,Екатерина Александрова,
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