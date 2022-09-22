Даниил Медведев сенсационно проиграл Стэну Вавринке

37-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка в вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-250 в Метце (Франция), обыграв россиянина Даниила Медведева.

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Вавринка одержал победу со счётом 6:4, 6:7 (9:7), 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты. На счету Медведева девять эйсов, 12 двойных ошибок, два реализованных брейк-пойнта из четырёх. Вавринка дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 11 возможных.

В четвертьфинале Вавринка встретится со шведом Микаэлем Имером, который в свою очередь во втором круге обыграл француза Грегуара Баррера со счётом 6:4, 6:3.