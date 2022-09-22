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1 час назад

Кудерметова победила мексиканку Контрерас Гомес в матче второго круга на турнире в Токио

Советский спортиещё 1

13-я ракетка мира вышла в четвертьфинальную стадию соревнований.

Кудерметова разгромила мексиканку Контрерас в матче второго круга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Теннисистка из России Вероника Кудерметова стала четвертьфиналисткой турнира в Токио. В четверг, 22 сентября, 13-я ракетка мира одержала победу над представительницей Мексики Фернандой Контрерас Гомес – 6:0, 6:1.

Игра между спортсменками продолжалась 57 минут. У россиянки три эйса, три двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из десяти. Ее соперница оформила одну подачу навылет, допустила две двойных и не реализовала ни одного брейка из трех.

Отметим, что в четвертьфинале Кудерметова встретится с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей.

Теннис,Вероника Кудерметова,
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