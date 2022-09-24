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48 минут назад

Россиянка Самсонова вышла в финал теннисного турнира в Токио

ТАССиещё 1

Россиянка Людмила Самсонова в субботу обыграла представительницу Китая Чжан Шуай в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.

Россиянка Самсонова вышла в финал теннисного турнира в Токио
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу Самсоновой. В финале она сыграет с победительницей матча между россиянкой Вероникой Кудерметовой и китаянкой Синвэнь Жен.

Самсоновой 23 года, она занимает 30-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки три титула под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США 2022 года. В составе сборной России теннисистка в 2021 году выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Чжан Шуай 33 года, она является 28-й ракеткой мира, на ее счету три титула WTA. Китаянка дважды выходила в четвертьфинал турниров Большого шлема.

Турнир в Токио относится к категории WTA 500, проводится на покрытии "хард" и завершится 25 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $757,9 тыс.

Теннис,Людмила Самсонова,Билли Джин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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