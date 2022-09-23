Иностранные болельщики оценили игру Медведева после поражения от Вавринки

"Не думаю, что я когда-нибудь еще наблюдал за тем, как кто-то рассыпается психологически так, как это происходит с Медведевым в текущем году. В матче с Вавринкой он паниковал, спешил, и в целом было заметно, что он совершенно не уверен в своих силах, - полагает Emotion. - Еще месяц назад он был первой ракеткой мира, а теперь с ним едва на случается нервный срыв в первом раунде турнира ATP 250. Глядя данный матч, можно было подумать, что это теннисист из серии Challenger, который заработал за карьеру не больше $80 тыс.".