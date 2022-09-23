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1 час назад

Иностранные болельщики оценили игру Медведева после поражения от Вавринки

Газета.Ruиещё 2

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения в своем первом матче на турнире АТР в Метце от швейцарского ветерана Стэна Вавринки, занимающего в данный момент 284-е место в мировом рейтинге (4:6, 7:6, 3:6), подвергся критике со стороны болельщиков, обсуждающих события в мире этого вида спорта на иностранном форуме, выборку комментариев с которого приводит InoProSport.

Иностранные болельщики оценили игру Медведева после поражения от Вавринки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Итак, дедушка Вавринка, перенесший бессчетное количество операций, пик карьеры которого остался уже очень далеко позади, обыгрывает свеженького Медведева, который еще всего несколько недель назад находился на первой строке рейтинга! Причем Стэн комфортно делал с Даниилом на корте все, что хотел", - написал DinnerWarrior.

"Надаль сломал этого парня ментально на Australian Open в начале года. Теперь я даже не знаю, когда он вновь станет прежним самим собой. И станет ли вообще", - вспомнил досадное поражение Медведева в финале первого "шлема" в сезоне MaratandMilos.

"Да уж. Этот сезон складывается для него далеко не лучшим образом", - считает FranciscoFCB9.

"Не думаю, что я когда-нибудь еще наблюдал за тем, как кто-то рассыпается психологически так, как это происходит с Медведевым в текущем году. В матче с Вавринкой он паниковал, спешил, и в целом было заметно, что он совершенно не уверен в своих силах, - полагает Emotion. - Еще месяц назад он был первой ракеткой мира, а теперь с ним едва на случается нервный срыв в первом раунде турнира ATP 250. Глядя данный матч, можно было подумать, что это теннисист из серии Challenger, который заработал за карьеру не больше $80 тыс.".

Медведев был посеян в Метце под первым номером и пропускал первый круг, начиная турнир уже с 1/8 финала. По ходу встречи с Вавринкой он отыграл один матч-пойнт во втором сете, а также ругался с освистывавшими его зрителями.

Ранее стало известно, что Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира в Сеуле.

Теннис,Даниил Медведев,Стэн Вавринка,Екатерина Александрова,
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