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1 час назад

Медведев сенсационно уступил Вавринке на турнире во Франции

Газета.Ru

Российский теннисист Даниил Медведев сенсационно проиграл швейцарцу Стэну Вавринке в 1/8 турнира категории ATP-250 в Метце (Франция) со счетом 4:6, 7:6, 3:6.

Медведев сенсационно уступил Вавринке на турнире во Франции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Продолжительность матча составила 2 часа и 23 минуты. На счету Медведева девять эйсов, 12 двойных ошибок, два реализованных брейк-пойнта из четырех.

Таким образом, Вавринка вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с Микаэлем Иммером из Швеции.

В турнире больше не осталось российских теннисистов. В первом круге Аслан Карацев уступил Лоренцо Сонего (Италия).

В обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Медведев занимает 4-е место. Лидирует испанец Карлос Алькарас, который стал победителем Открытого чемпионата США (US Open) в этом году. В финале он обыграл норвежца Каспера Рууда. На второй строчке рейтинга располагается Каспер Рууд из Норвегии. Третье место принадлежит еще одному испанцу — Рафаэлю Надалю.

Россияне Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев располагаются на 9-й, 18-й и 38-й позиции соответственно.

Ранее Даниил Медведев заявил, что не собирается плакать из-за потери статуса первой ракетки мира.

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