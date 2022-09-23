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2 часа назад

Александрова вышла в полуфинал турнира в Сеуле

Советский спорт

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над представительницей Швейцарии Лулу Сун в четвертьфинальном матче турнира в Сеуле (Южная Корея).

Александрова вышла в полуфинал турнира в Сеуле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отметим, что встреча между спортсменками продолжалась 1 час 57 минут и завершилась в пользу россиянки – 7:5, 7:6 (8:6). В прошедшей игре Александрова, являющаяся 24-й ракеткой мира, оформила три эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. У ее соперницы две подачи навылет, две двойные и пять реализованных брейков из семи.

Добавим, что в полуфинале турнира Александрова сыграет либо с немкой Татьяной Марией, либо с Линь Чжу из Китая.

Теннис,Татьяна Мария,Екатерина Александрова,
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