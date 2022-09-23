Кудерметова пробилась в полуфинал турнира в Токио после трехчасового матча

Россиянка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Бразилии Беатрис Аддад Майя на турнире в Токио.

Соперницы провели на корте 3 часа 18 минут. Теннисистки сыграли максимальное количество геймах в первых двух сетах, обменявшись победами на тай брейках. В решающей партии россиянка разгромила бразильянку со счетом 6:1. На счету Кудерметовой 11 подач навылет и 4 двойные ошибки. Бразильянка сделала 6 эйсов и допустила 8 двойных ошибок.