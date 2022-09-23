Пользователи теннисного форума раскритиковали Александрову после победы

«Те еще американские горки, но Кате все-таки удалось удержаться. У Александровой сегодня не пошла подача и это, кажется, сильно сказалось на ее уверенности в своих силах. Далее ей однозначно придется сильно прибавлять. Но, как бы то ни было, она впервые с января 2021 года вышла в полуфинал хардового турнира, играющегося не в зале, так что приехала уже точно не зря», — цитирует InoPoSport пользователя с никнеймом Ballbasher.



«По справедливости, данный поединок был достоин третьего сета», — считает footenn1.



«Александрова играла отстойно. Победы она здесь не заслужила», — уверен geek_972.



«Мне показалось, что сильное влияние на выступление Александровой сегодня оказали погодные условия. Дул сильный ветер, но восемь ее двойных ошибок – это в любом случае слишком много. Тем не менее она выиграла, а это главное», - мнение Tony P.



«Александрова, похоже, всерьез настроилась доказать, что я был не прав! Перед началом турнира я говорил, что до финала она не дойдет. Но все выглядит так, будто она наконец-то начала обретать форму. Будем ли мы свидетелями штурма россиянками теннисного олимпа на протяжении ближайших 15 лет, что приведет в итоге к большой драме?

Если честно, это вполне возможно. И пойдет женскому теннису на пользу. WTA пригодится любой хайп», — не согласился с предыдущими комментаторами VeeJJ.