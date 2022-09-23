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1 час назад

Пользователи теннисного форума раскритиковали Александрову после победы

Газета.Ruиещё 1

Победа российской теннисистки Екатерины Александровой в четвертьфинале Korea Open над 340-й ракеткой мира Лулу Сан из Швейцарии со счетом 7:6, 7:5 не впечатлила пользователей Tennisforum.

Пользователи теннисного форума раскритиковали Александрову после победы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Те еще американские горки, но Кате все-таки удалось удержаться. У Александровой сегодня не пошла подача и это, кажется, сильно сказалось на ее уверенности в своих силах. Далее ей однозначно придется сильно прибавлять. Но, как бы то ни было, она впервые с января 2021 года вышла в полуфинал хардового турнира, играющегося не в зале, так что приехала уже точно не зря», — цитирует InoPoSport пользователя с никнеймом Ballbasher.

«По справедливости, данный поединок был достоин третьего сета», — считает footenn1.

«Александрова играла отстойно. Победы она здесь не заслужила», — уверен geek_972.

«Мне показалось, что сильное влияние на выступление Александровой сегодня оказали погодные условия. Дул сильный ветер, но восемь ее двойных ошибок – это в любом случае слишком много. Тем не менее она выиграла, а это главное», - мнение Tony P.

«Александрова, похоже, всерьез настроилась доказать, что я был не прав! Перед началом турнира я говорил, что до финала она не дойдет. Но все выглядит так, будто она наконец-то начала обретать форму. Будем ли мы свидетелями штурма россиянками теннисного олимпа на протяжении ближайших 15 лет, что приведет в итоге к большой драме?
Если честно, это вполне возможно. И пойдет женскому теннису на пользу. WTA пригодится любой хайп», — не согласился с предыдущими комментаторами VeeJJ.

В полуфинале Александрова сразится с немкой Татьяной Марией. В прошлый раз до этой стадии на турнирах WTA она добиралась на травяном турнире в голландском Хертогенбосе летом. Тогда россиянка завоевала титул.

Теннис,Татьяна Мария,Екатерина Александрова,
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