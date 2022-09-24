Федерер проиграл в своем заключительном матче в карьере

Швейцарский теннисист Роджер Федерер потерпел поражение в своем заключительном матче в профессиональной карьере. Федерер в паре с испанцем Рафаэлем Надалем уступили в матче Кубка Лэйвера в Лондоне американцам Джеку Соку и Фрэнсису Тиафо - 6:4, 6:7 (2:7), 9:11.

Фото: Kirsty Wigglesworth/AP Kirsty Wigglesworth/AP

Соперники взяли по сету, и судьба встречи решилась в чемпионском тай-брейке, в котором сильнее оказались соперники Федерера и Надаля. "Газета.Ru" провела текстовый онлайн этого матча.

41-летний Федерер сообщил, что последним турниром для него станет Кубок Лэйвера, 15 сентября в социальных сетях. По его словам, здоровье больше не позволяет выступать на прежнем уровне. Он не исключил, что будет иногда выходить на корт в выставочных матчах, но подчеркнул, что больше не сыграет в туре и на турнирах Большого шлема.

Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Свой первый матч в профессиональной карьере швейцарец провел в далеком 1999 году. Всего он заработал за карьеру призовыми свыше 100 млн долларов. Швейцарец восемь раз выигрывал Уимблдон, шесть раз — Открытый чемпионат Австралии, пять — Открытый чемпионат США, один — "Ролан Гаррос". Федерер не выходил на корт с Уимблдона-2021 после того, как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале.