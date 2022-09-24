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1 час назад

Федерер — о завершении карьеры: это было идеальное путешествие. Я бы повторил

Чемпионат.comиещё 1

41-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал окончание профессиональной карьеры и эмоции от последней игры — на Кубке Лэйвера в паре с Рафаэлем Надалем против американцев Тиафо и Сока.

"Это было идеальное путешествие. Я бы повторил"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это был потрясающий день. Я сказал ребятам, что счастлив и не грущу. Здорово быть здесь! Я получил удовольствие, ещё раз завязав шнурки на своей обуви, но сегодня всё было в последний раз.

Я почти не ощущал стресса, потому что рядом ребята, а также мои близкие и друзья. Единственное, опасался, что заклинит спину или получу какую-то ещё травму. Но рад, что с этим всё было в порядке. А матч получился прекрасным. Играть вместе с Рафой, быть в одной команде с такими легендами… Мне не хотелось быть в одиночестве после такого матча, последнего для меня, и сейчас я чувствую себя командным игроком.

Это было идеальное путешествие. Я бы повторил всё ещё раз», – сказал Федерер в послематчевом интервью на корте и зарыдал.

Роджер Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос».

Теннис,Роджер Федерер,
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