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52 минуты назад

Федерер сделал заявление после последнего матча в карьере

Илья Родин

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал окончание профессиональной карьеры и ощущения от завершающей игры. Он пояснил, что последний матч «получился прекрасным». Об этом пишет «Чемпионат».

Федерер сделал заявление после последнего матча в карьере
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что сегодня прошел крайний матч в карьере 41-летнего теннисиста. За много лет на корте Федерер завоевал 103 титула в рамках ATP. Он один раз победил на турнире «Ролан Гаррос», пять - на Открытом чемпионате США, шесть - на Australian Open. В его активе также 8 побед на Уимблдоне.

Теннисист подчеркнул, что день был потрясающим. Он с удовольствием завязал шнурки на кроссовках, перед тем как выйти на профессиональный корт в последний раз.

Федерер уточнил, что перед матчем почти не ощущал негативных эмоций, потому что рядом были коллеги, близкие и друзья. Вместе с тем, он испытывал некоторые опасения, переживал, что может получить тяжелую травму. Но все обошлось.

«Это было идеальное путешествие. Я бы повторил все ещё раз», - констатировал спортсмен.

Хорватский теннисист Марин Чилич тепло высказался в социальных сетях о завершившем карьеру Федерере. По его оценке, легендарный теннисист всегда ведет себя очень скромно, заботится о своих товарищах по команде, семье, и даже о противниках.

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