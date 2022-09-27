Сразу четыре россиянки могут попасть на Итоговый турнир WTA

Отличные шансы впервые сыграть на Чемпионате WTA имеют Касаткина и Кудерметова. Однако Самсонова и Александрова тоже набирают очки.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

С 2016 года, когда Светлана Кузнецова получила путёвку на Итоговый чемпионат WTA, российские теннисистки не выступали на этом турнире. И вот теперь сразу несколько наших спортсменок претендуют на попадание в число участниц. Посмотрим рейтинговые и турнирные расклады на остаток сезона.

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Турнир для лучших теннисисток сезона проводится с 1972 года. Восемь раз чемпионкой становилась Мартина Навратилова, по пять раз – Штеффи Граф и Серена Уильямс. Однажды отличилась и россиянка Мария Шарапова, выигравшая в 2004-м. Финалистками становились та же Шарапова (2007, 2012) и Вера Звонарёва (2008). За эти 50 лет турнир много раз переезжал с места на место. С 2019-го был подписан контракт на 10 лет с китайским Шэньчжэнем, однако после первого розыгрыша настала пандемия коронавируса. В 2020-м турнир совсем не проводился, в 2021-м временно переместился в Гвадалахару (Мексика), а в нынешнем сезоне он состоится в американском Форт-Уэрте, штат Техас. Соревнования пройдут на «Дикис Арене», которая вмещает 14 тысяч зрителей.

Стоит отметить, что две теннисистки уже досрочно получили путёвки на Итоговый турнир WTA – чемпионка «Ролан Гаррос» и US Open нынешнего года Ига Свёнтек и двукратная финалистка «Шлемов» — 2022 Онс Жабер из Туниса. Отметим, что румынка Симона Халеп, идущая пока на восьмом месте в Чемпионской гонке WTA, после US Open объявила о досрочном завершении сезона, так что даже девятое место в Гонке сейчас является проходным. Кто же ещё может попасть в «девятку»? Пока хорошие шансы у американок Джессики Пегулы и Кори Гауфф, француженки Каролин Гарсия и белоруски Арины Соболенко, а также у двух россиянок – Дарьи Касаткиной и Вероники Кудерметовой. Но очковые разрывы между теннисистками столь малы, что в концовке сезона всё может перемешаться, и в списке претенденток могут оказаться даже те, кто находится на границе топ-20, в том числе ещё две представительницы России – Екатерина Александрова и Людмила Самсонова, только что завоевавшие титулы в Сеуле и Токио соответственно.

Чемпионская гонка WTA на 26 сентября 2022 года:

1. Ига Свёнтек* (Польша) – 9560 очков

2. Онс Жабер* (Тунис) – 4496

3. Джессика Пегула (США) – 3232

4. Кори Гауфф (США) – 2983

5. Каролин Гарсия (Франция) – 2896

6. Арина Соболенко (Беларусь) – 2871

7. Дарья Касаткина (Россия) – 2831

8. Симона Халеп** (Румыния) – 2661

9 (+1). Вероника Кудерметова (Россия) – 2497

10 (-1). Мария Саккари (Греция) – 2358

...19 (+5). Людмила Самсонова (Россия) – 1806

20 (+1). Екатерина Александрова (Россия) – 1755.

* – квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA.

** – досрочно завершила сезон.

Дарья Касаткина в этом сезоне совершила прорыв – впервые в карьере добралась до полуфинала «Шлема» — на «Ролан Гаррос», завоевала титулы в Сан-Хосе и Гранби, довела их общее количество до шести, а также вернулась в топ-10 рейтинга WTA. Вероника Кудерметова тоже установила в этом году личный рекорд на «Шлемах», дойдя до 1/4 финала «Ролан Гаррос». Также 25-летняя россиянка сыграла в трёх финалах за сезон – в Мельбурне, Дубае и Стамбуле и поднялась на наивысшее для себя место в рейтинге – 13-е.

У Екатерины Александровой, как и у Касаткиной, два титула в сезоне-2022 – в Хертогенбосхе и Сеуле. Также Екатерина была в полуфиналах Чарльстона и Мадрида, а к сентябрю поднялась на наивысшее для себя место в Рейтинге 52 недель WTA– 21-е. А вот у Людмилы Самсоновой больше всех титулов среди россиянок в этом сезоне: сразу три трофея – в Вашингтоне, Кливленде и Токио. Причём со 2 августа по настоящее время она выиграла уже 18 матчей при единственном поражении в четвёртом круге US Open от Айлы Томлянович. Сейчас Людмила является уже 23-й ракеткой мира.

До конца сезона будут проведены ещё три крупных турнира – WTA-500 в Остраве и Сан-Диего, а также WTA-1000 Гвадалахаре. То есть при успешном выступлении любая теннисистка может добавить себе на счёт более тысячи очков. На данный момент от заветного девятого места Александрову, идущую сейчас 20-й в Чемпионской гонке WTA, отделяет 742 очка, а Самсонову (19) – 691. Шансы есть – надо бороться!

Оставшиеся турниры сезона:

3-9 октября – WTA-500 Острава (Чехия) / WTA-250 Монастир (Тунис)

10-16 октября – WTA-500 Сан-Диего (США) / WTA-250 Клуж-Напока (Румыния)

17-23 октября – WTA-1000 Гвадалахара (Мексика).