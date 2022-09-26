Александрова и Самсонова поднялись в рейтинге WTA

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российские теннисистки Екатерина Александрова и Людмила Самсонова, завоевавшие титулы на турнирах в Сеуле и Токио соответственно, поднялись на три и семь мест соответственно. Теперь Александрова идёт 21-й, Самсонова — 23-й.