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1 час назад

Тарпищев рассказал об отношении к российским теннисистам за рубежом

Газета.Ru

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев ответил, как к российским теннисистам относятся за границей и не было ли против них провокаций или протестов. По словам Тарпищева, «они с нами».

Тарпищев рассказал об отношении к российским теннисистам за рубежом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Самое интересное, что против наших еще не было отказников. Все играют. Даже знаменитый Уимблдонский турнир, куда нас не допустили, лишили рейтинговых очков, — спортсмены нас поддержали.

И получилось, что Джокович до Уимблдона был вторым, выиграл Уимблдон — и стал восьмым. Несмотря на это, они с нами», — передает слова Тарпищева «Комсомольская правда».

В конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Однако в некоторых видах спорта российские спортсмены продолжают выступать под нейтральным флагом.

В апреле организаторы Уимблдона отказали в допуcке на cоревнования роccийcким и белоруccким тенниcиcтам. Также игрокам из этих стран запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой LTA.

За месяц до старта турнира Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Международная федерация тенниса (ITF) заявили, что из-за недопуска россиян и белорусов не будут начислять очки участникам Уимблдона. Также к ним присоединилась Женская теннисная ассоциация (WTA).

Ранее стало известно, что четырнадцатилетний российский теннисист на девять месяцев отстранен от занятий спортом после признания нарушения антидопинговых правил.

Теннис,Шамиль Тарпищев,
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