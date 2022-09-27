Тарпищев рассказал об отношении к российским теннисистам за рубежом

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев ответил, как к российским теннисистам относятся за границей и не было ли против них провокаций или протестов. По словам Тарпищева, «они с нами».

«Самое интересное, что против наших еще не было отказников. Все играют. Даже знаменитый Уимблдонский турнир, куда нас не допустили, лишили рейтинговых очков, — спортсмены нас поддержали.



И получилось, что Джокович до Уимблдона был вторым, выиграл Уимблдон — и стал восьмым. Несмотря на это, они с нами», — передает слова Тарпищева «Комсомольская правда».

В конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Однако в некоторых видах спорта российские спортсмены продолжают выступать под нейтральным флагом.

В апреле организаторы Уимблдона отказали в допуcке на cоревнования роccийcким и белоруccким тенниcиcтам. Также игрокам из этих стран запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой LTA.

За месяц до старта турнира Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Международная федерация тенниса (ITF) заявили, что из-за недопуска россиян и белорусов не будут начислять очки участникам Уимблдона. Также к ним присоединилась Женская теннисная ассоциация (WTA).