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53 минуты назад

Российская теннисистка Андреева уступила венгерке Гальфи в первом круге турнира в Парме

Матч ТВ

Российская теннисистка Эрика Андреева потерпела поражение в первом круге турнира в Парме (Италия).

Андреева уступила венгерке Гальфи в первом круге турнира в Парме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отобравшаяся в основную сетку турнира через квалификацию 18 летняя россиянка уступила представительнице Венгрии Далме Гальфи в двух сетах — 1:6, 2:6. Встреча завершилась за 1 час 13 минут.

Во втором круге Гальфи сыграет с представительницей Бельгии Мариной Заневской.

ТУРНИР WTA 250. PARMA LADIES OPEN. ГРУНТ. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 250 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

Первый круг

Далма Гальфи (Венгрия) — Эрика Андреева (Россия, Q) — 6:1, 6:2.

Теннис,
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