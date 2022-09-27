Андреева уступила венгерке Гальфи в первом круге турнира в Парме

Российская теннисистка Эрика Андреева потерпела поражение в первом круге турнира в Парме (Италия).
Отобравшаяся в основную сетку турнира через квалификацию 18 летняя россиянка уступила представительнице Венгрии Далме Гальфи в двух сетах — 1:6, 2:6. Встреча завершилась за 1 час 13 минут.
Во втором круге Гальфи сыграет с представительницей Бельгии Мариной Заневской.
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Первый круг
Далма Гальфи (Венгрия) — Эрика Андреева (Россия, Q) — 6:1, 6:2.