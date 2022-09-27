Андреева уступила венгерке Гальфи в первом круге турнира в Парме

Российская теннисистка Эрика Андреева потерпела поражение в первом круге турнира в Парме (Италия).

Отобравшаяся в основную сетку турнира через квалификацию 18 летняя россиянка уступила представительнице Венгрии Далме Гальфи в двух сетах — 1:6, 2:6. Встреча завершилась за 1 час 13 минут.