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35 минут назад

Сафиуллин вышел в полуфинал турнира в Тель-Авиве, выиграв у Риндеркнеша

Чемпионат.comиещё 4

Российский теннисист Роман Сафиуллин (104-е место в рейтинге) вышел в полуфинал хардового турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль). Он одержал победу над французским теннисистом Артуром Риндеркнешем (58-й в рейтинге АТР) со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Сафиуллин совершил шесть эйсов, две двойные ошибки и не реализовал единственный возможный брейк-пойнт. Риндеркнеш пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми возможных.

Сафиуллин вышел в полуфинал турнира в Тель-Авиве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В полуфинале россиянин встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Вашек Поспишил (Канада).

Призовой фонд турнира составил $ 949 475.

Теннис,Роман Сафиуллин,Новак Джокович,
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