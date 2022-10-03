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1 час назад

Аслан Карацев уступил 126-й ракетке мира в Астане, проиграв третий сет 1:6

Чемпионат.comиещё 1

Российский теннисист Аслан Карацев потерпел поражение в матче первого круга хардового турнира в Астане (Казахстан), в котором его соперником был представитель Китая Чжан Чжичжэнь. Карацев, занимающий 39-е место в рейтинге ATP, проиграл китайцу (126-я ракетка мира) со счётом 6:4, 4:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 25 минут. По ходу встречи Карацев брал медицинский перерыв.

Карацев вылетел с турнира в Астане
Фото: СоцсетиСоцсети

На счету Карацева семь эйсов и 11 двойных ошибок. Россиян использовал три брейк-пойнта из шести (50%). У его соперника девять эйсов, две ошибки на подаче и пять реализованных брейк-пойнтов из 19 (26%).

Во втором круге турнира в Астане Чжан Чжичжэнь сыграет либо с россиянином Андреем Рублёвым, либо с сербом Ласло Джере.

Теннис,Аслан Карацев,Андрей Рублев,
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