Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Астане

Россиянин Андрей Рублев в среду обыграл китайца Чжан Чжичжэня в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Астане.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Рублева, посеянного на турнире под пятым номером. Чжан Чжичжэнь не получил номер посева. В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем матча между бельгийцем Давидом Гоффеном и французом Адрианом Маннарино.

В матче первого круга Чжан Чжичжэнь обыграл другого представителя России Аслана Карацева (4:6, 6:4, 6:1). Россиянин потерпел 5-е поражение подряд и 9-е в последних 10 матчах.

Рублеву 24 года, он занимает 9-е место в рейтинге ATP. На его счету 11 титулов под эгидой организации. В 2021 году Рублев стал олимпийским чемпионом в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой, а в составе сборной России - обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала.

Чжан Чжичжэню 25 лет, он располагается на 126-м месте в мировом рейтинге. Теннисист не побеждал на турнирах ATP. На турнирах Большого шлема Чжан Чжичжэнь не проходил дальше первого круга.