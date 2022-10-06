Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Астане

Российский теннисист Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира в Астане, переиграв хорвата Марина Чилича.
В первом сете встречи второго круга Хачанов проиграл со счетом 2:6, но затем с двумя брейками взял вторую партию и был сильнее в решающей.
Матч продолжался 2 часа 26 минут, Хачанов подал навылет 5 раз против 10 эйсов у Чилича.
Соперник россиянина по четвертьфиналу определится позже в четверг в матче между Ботиком ван де Зандсхулпом (Нидерланды) и Новаком Джоковичем (Сербия).
ATP 500. ASTANA OPEN. АСТАНА (КАЗАХСТАН). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — 1,9 МЛН ДОЛЛАРОВ
2 й круг
Карен Хачанов (Россия) — Марин Чилич (Хорватия, 9) — 2:6, 6:3, 6:3