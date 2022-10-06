Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Астане

Российский теннисист Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира в Астане, переиграв хорвата Марина Чилича.

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В первом сете встречи второго круга Хачанов проиграл со счетом 2:6, но затем с двумя брейками взял вторую партию и был сильнее в решающей.

Матч продолжался 2 часа 26 минут, Хачанов подал навылет 5 раз против 10 эйсов у Чилича.

Соперник россиянина по четвертьфиналу определится позже в четверг в матче между Ботиком ван де Зандсхулпом (Нидерланды) и Новаком Джоковичем (Сербия).

ATP 500. ASTANA OPEN. АСТАНА (КАЗАХСТАН). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — 1,9 МЛН ДОЛЛАРОВ

2 й круг