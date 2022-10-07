Андрей Рублёв разгромил 51-ю ракетку мира и вышел в полуфинал турнира в Астане

Девятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв одержал разгромную победу в четвертьфинальном матче хардового турнира в Астане (Казахстан), в котором его соперником был 51-й номер рейтинга ATP француз Адриан Маннарино . Рублёв выиграл матч со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 57 минут.

Рублёв четырежды подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти (80%). У Маннарино ни одного эйса и три двойные ошибки. Он не использовал свой единственный брейк-пойнт.