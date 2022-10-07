Хачанов проиграл Джоковичу

Российский теннисист Карен Хачанов в двух сетах проиграл экс первой ракетке мира Новаку Джоковичу в четвертьфинале турнира в Казахстане.

Фото: REUTERS / Suhaib Salem REUTERS / Suhaib Salem

Матч продолжался 1 час 28 минут. В каждой из партий Джокович совершал на один брейк больше, чем его соперник, и добился итоговой победы.

В полуфинале казахстанского турнира Джокович может сыграть еще с одним представителем России — Даниилом Медведевым, чей матч ¼ финала против испанца Роберто Баутисты Агута состоится позже в пятницу.

Ранее в полуфинал в Астане также вышел Андрей Рублев, он сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

ATP 500. Astana Open. Астана (Казахстан). Хард.

Призовой фонд — 1,9 млн долларов

Четвертьфинал