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4 часа назад

Хачанов проиграл Джоковичу, уступив сербу путевку в полуфинал турнира в Астане

Матч ТВ

Российский теннисист Карен Хачанов в двух сетах проиграл экс первой ракетке мира Новаку Джоковичу в четвертьфинале турнира в Казахстане.

Хачанов проиграл Джоковичу
Фото: REUTERS / Suhaib SalemREUTERS / Suhaib Salem

Матч продолжался 1 час 28 минут. В каждой из партий Джокович совершал на один брейк больше, чем его соперник, и добился итоговой победы.

В полуфинале казахстанского турнира Джокович может сыграть еще с одним представителем России — Даниилом Медведевым, чей матч ¼ финала против испанца Роберто Баутисты Агута состоится позже в пятницу.

Ранее в полуфинал в Астане также вышел Андрей Рублев, он сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

ATP 500. Astana Open. Астана (Казахстан). Хард.

Призовой фонд — 1,9 млн долларов

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 4) — Карен Хачанов (Россия) — 6:4, 6:3

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