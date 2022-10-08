Джокович отреагировал на новость о рождении у Надаля первенца

«Он стал отцом? Вот это новости! Поздравляю его, его жену, семью. Это большая новость. У него большая потрясающая семья, они справятся без моих советов, там и так знают, что посоветовать и сказать. Здоровья и большого счастья», — цитирует Джоковича «Чемпионат.com».