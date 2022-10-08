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3 часа назад

Джокович отреагировал на новость о рождении у Надаля первенца

Газета.Ruиещё 1

Сербский теннисист Новак Джокович поздравил испанца Рафаэля Надаля с рождением первенца.

Джокович отреагировал на новость о рождении у Надаля первенца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Он стал отцом? Вот это новости! Поздравляю его, его жену, семью. Это большая новость. У него большая потрясающая семья, они справятся без моих советов, там и так знают, что посоветовать и сказать. Здоровья и большого счастья», — цитирует Джоковича «Чемпионат.com».

Испанское издание Marca 8 октября сообщило о рождении у Надаля и его супруги Хиски Перельо сына, которого пара решила назвать в честь отца — Рафаэлем.

О беременности жены Надаля стало известно в июне. Затем теннисист подтвердил новость на пресс-конференции на Майорке. Ранее сообщалось, что будущие родители заранее знали пол ребенка и ожидали рождения мальчика.

СМИ писали, что пара может назвать своего ребенка Себастьяном в честь отца и прадеда Рафаэля Надаля. Пара не делала официальных заявлений по поводу пола будущего ребенка перед его появлением на свет.

Рафаэль Надаль и Хиска Перельо встречались 14 лет, прежде чем пожениться в октябре 2019 года.

Ранее 21-кратный победитель турниров Большого шлема серб Новак Джокович сообщил, почему первая ракетка России Даниил Медведев снялся с полуфинала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Астане (Казахстан).

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