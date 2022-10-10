Блинкова вышла во второй круг турнира в Клуж-Напоке

Российская теннисистка Анна Блинкова (138-я ракетка мира) в двух сетах оказалась сильнее своей соотечественницы Анастасии Захаровой (188-й номер мирового рейтинга) и вышла в следующий раунд турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Встреча состоялась на центральном корте «БТ Арены» на хардовом покрытии. Продолжительность матча — 2 часа 2 минуты.

Блинкова одержала победу со счётом 6:1, 7:6 (9:7). Анна выполнила шесть подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из 12 брейк-пойнтов. На счету Анастасии Захаровой ни одного эйса, семь ошибок на подаче и четыре реализованных брейк-пойнта из 15.