Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
50 минут назад

Блинкова вышла во второй круг турнира в Клуж-Напоке

Чемпионат.com

Российская теннисистка Анна Блинкова (138-я ракетка мира) в двух сетах оказалась сильнее своей соотечественницы Анастасии Захаровой (188-й номер мирового рейтинга) и вышла в следующий раунд турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Встреча состоялась на центральном корте «БТ Арены» на хардовом покрытии. Продолжительность матча — 2 часа 2 минуты.

Блинкова вышла во второй круг турнира в Клуж-Напоке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Блинкова одержала победу со счётом 6:1, 7:6 (9:7). Анна выполнила шесть подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из 12 брейк-пойнтов. На счету Анастасии Захаровой ни одного эйса, семь ошибок на подаче и четыре реализованных брейк-пойнта из 15.

В следующем круге Анна Блинкова встретится либо с китаянкой Синьюй Ван, либо с представительницей Польши Магдой Линетт.

Теннис,Анна Блинкова,Магда Линетт,Анастасия Захарова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители