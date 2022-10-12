Россиянин Ватутин не смог выйти во второй круг турнира в Хихоне

Российский теннисист Андрей Ватутин завершил выступление на турнире в Хихоне (Испания). В матче первого круга он уступил Педро Качине из Аргентины.

61-я ракетка мира Качин выполнил четыре эйса, избежал двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. Ватутин, являющийся 279-й ракеткой мира, сделал один эйс, один раз ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из одного.