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1 час назад

Британская теннисистка закончила карьеру в 21 год

Чемпионат.com

Британская теннисистка Таниша Диссанаяке объявила о завершении карьеры. Об этом она сообщила в своих социальных сетях. Спортсменке 21 год.

Британская теннисистка закончила карьеру в 21 год
Фото: соцсетисоцсети

По словам Диссанаяке, она так и не смогла полноценно восстановиться после коронавируса. Британка заразилась в июле 2021 года и до сих пор продолжает бороться с последствиями инфекции.

«Один спорт, 16 лет, 21 страна, море воспоминаний. Это было самое тяжёлое решение, которое мне приходилось принимать. И ещё труднее осво

Теннис, я тебя люблю. Но говорю тебе «прощай», — написала Таниша.

Высшее достижение Таниши Диссанаяке в рейтинге WTA — 1056-е место, на которое она поднялась в марте 2020 года.

Теннис,
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