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1 час назад

Вероника Кудерметова выступит на турнире WTA 1000 в Мексике

Матч ТВ

Российская теннисистка Вероника Кудерметова примет участие на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.

Кудерметова выступит на турнире WTA 1000 в Мексике
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Россиянка опубликовала в соцсети фото из Мексики.

— Рада вернуться в Гвадалахару, — подписала снимок Кудерметова.

11 октября стало известно, что 25 летняя теннисистка снялась с турнира в Сан Диего из за травмы плеча.

Кудерметова занимает 12 е место в рейтинге WTA. Лучшим ее достижением на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2022 года.

Турнир Guadalajara Open пройдет 17–23 октября. Призовой фонд турнира превышает 2,5 млн долларов.

Теннис,Вероника Кудерметова,
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