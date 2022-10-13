Кудерметова выступит на турнире WTA 1000 в Мексике

Российская теннисистка Вероника Кудерметова примет участие на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.

Россиянка опубликовала в соцсети фото из Мексики.

11 октября стало известно, что 25 летняя теннисистка снялась с турнира в Сан Диего из за травмы плеча.

Кудерметова занимает 12 е место в рейтинге WTA. Лучшим ее достижением на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2022 года.