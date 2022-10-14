Иностранные болельщики оценили прогресс в игре Рублева

«Очень хочется, чтобы Андрей уже наконец-то сделал шаг вперед и выиграл что-нибудь действительно стоящее», — пишет Roter13.



«Учитывая то, сколько у него недостатков, думаю, ты можешь этого никогда не дождаться», — критикует россиянина Azz blaster.



«Согласен. Стиль игры у Рублева слишком однообразный. Против по-настоящему классных теннисистов такое не работает. Ему надо добавить вариативности», — считает Ikeboy.



«Ага… зная Рублева, он может добавить только еще больше мощи», — соглашается с предыдущим мнением Vinucuis.



«Ну да, конечно. Вся игра Андрея состоит из одних лишь недостатков… но при этом он стабильно входит в топ-10 мирового рейтинга, не переставая совершенствоваться!» — иронизирует над другими комментаторами Ayden Armstrong.



«Заметно, что у Рублева прибавилось мощи и уверенности в бэкхенде. За счет этого ему теперь уже не приходится полагаться исключительно на свой форхэнд с тем, чтобы выигрывать очки за счет активных действий. Однако я соглашусь, что ему требуется больше вариативности (выходы к сетке, укороченные удары, смена ритма). В противном случае, мейджор ему не выиграть никогда», — анализирует Julian Bobasso.



«В последнее время, надо признать, он стал выходить к сетке чаще… в этом плане у Андрея наметился прогресс. В матче против Ивашко, например, успехом увенчались 15 из 17 его выходов к сетке. Да и на прошлой неделе он тоже довольно часто ходил вперед», — соглашается Yas Drums 66.



«Для «однообразного теннисиста» Рублев выигрывает огромное количество матчей», — подчеркивает FakeAndTrolled.