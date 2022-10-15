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1 час назад

Россиянка не пустила украинку в полуфинал теннисного турнира в Румынии

Газета.Ruиещё 1

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в полуфинал турнира в румынском Клуж-Напоке, призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.

Россиянка не пустила украинку в полуфинал турнира в Румынии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В четвертьфинале Блинкова одержала волевую победу над представительницей Украины Ангелиной Калининой, получившей от организаторов второй номер посева, со счетом 6:7 (7:9), 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 37 минут.

Блинкова занимает 138-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Калинина — 45-е.

За выход в финал 24-летняя Блинкова поспорит с соотечественницей Анастасией Потаповой, которая ранее победила в четвертьфинале венгерскую теннисистку Анну Бондарь.

Ранее сообщалось, что российские и белорусские теннисисты смогут принять участие в Australian Open — 2023. Военная спецоперация России на Украине не станет причиной для их отстранения.

«Единственное условие: эти спортсмены не смогут выступать под флагом России или исполнять гимн своей страны. Они должны будут играть в качестве независимых теннисистов — в нейтральном статусе», — заявила глава Федерации тенниса Австралии Крейг Тайлииздание.

Теннис,Ангелина Калинина,Анна Блинкова,Анастасия Потапова,
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