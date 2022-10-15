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1 час назад

Кирьос рассказал о своих взаимоотношениях с Циципасом

Чемпионат.com

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился мыслями о представителе Греции Стефаносе Циципасе. 21-я ракетка мира проводит на своей странице в социальных сетях рубрику «вопрос-ответ».

Кирьос рассказал о своих взаимоотношениях с Циципасом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Вы с Циципасом всё ещё ссоритесь?» — спросил один из пользователей.

«Мы никогда не ссорились. Он был расстроен, потому что проиграл», — ответил Кирьос.

Также в рамках рубрики австралиец назвал свою самую плохую привычку.

«Побеждать, это вызывает привыкание. И иногда это не очень здорово, ведь делает вас одержимым», — сказал Ник.

Ранее мама Циципаса, бывшая советская и греческая теннисистка Юлия Сальникова, заявляла, что для Кирьоса нет никаких правил в теннисе. Она также рассказывала, что Ник приводит Стефаноса в полное замешательство.

Теннис,
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