Блинкова впервые в карьере выиграла турнир WTA

Блинкова впервые стала победительницей турнира WTA, ранее она побеждала на турнире второго разряда под эгидой организации со сверхмалым призовым фондом. Россиянка занимает 138-е место в рейтинге WTA, на турнирах Большого шлема ее лучшим результатом является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции 2019 года. В парном разряде она становилась победительницей одного турнира WTA, а также выходила в полуфинал Открытого чемпионата США.