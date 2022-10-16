Блинкова впервые в карьере выиграла турнир WTA

Российская теннисистка Анна Блинкова в воскресенье победила итальянку Ясмин Паолини в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в румынском городе Клуж-Напока. Призовой фонд турнира составил $251 тыс.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:2 в пользу 24-летней россиянки. Паолини занимает 78-ю строчку в рейтинге WTA.
Блинкова впервые стала победительницей турнира WTA, ранее она побеждала на турнире второго разряда под эгидой организации со сверхмалым призовым фондом. Россиянка занимает 138-е место в рейтинге WTA, на турнирах Большого шлема ее лучшим результатом является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции 2019 года. В парном разряде она становилась победительницей одного турнира WTA, а также выходила в полуфинал Открытого чемпионата США.