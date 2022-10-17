Болельщик сделал предложение Свентек во время церемонии награждения

Болельщик предложил польской теннисистке Иге Свентек выйти за него замуж после победы спортсменки на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Сан-Диего, сообщает «Чемпионат.com».
Во время церемонии награждения, когда первой ракетке мира вручали трофей, один из польских зрителей крикнул ей:
«Ига, ты выйдешь за меня замуж?»
Свентек смутилась, однако через несколько секунд ответила:
«Я не буду повторять то, что сказала Штеффи Граф, но вы, наверное, знаете, что она сказала».
Ига вспомнила случай на женском Уимблдоне, когда немецкой теннисистке Штеффи Граф сделали похожее предложение. 22-кратная победительница турниров «Большого шлема» отреагировала на вопрос фаната:
«Сколько у тебя денег?»
Ранее стало известно, что российская теннисистка Дарья Касаткина потеряла одну позицию в чемпионской гонке WTA.
Касаткина спустилась с шестого места на седьмое. На счету первой ракетки России 2885 очков. Вероника Кудерметова сохранила за собой девятую строчку (2606).
Екатерина Александрова осталась 18-й (1910), Людмила Самсонова — 22-й (1806). Анастасия Потапова поднялась с 43-го места на 40-е (1138).
Лидером гонки является Ига Свентек из Польши (10335).
В обновленном рейтинге WTA, опубликованном 17 октября, Касаткина и Кудерметова остались соответственно 11-й и 12-й.