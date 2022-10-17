Болельщик сделал предложение Свентек во время церемонии награждения

Болельщик предложил польской теннисистке Иге Свентек выйти за него замуж после победы спортсменки на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Сан-Диего, сообщает «Чемпионат.com».

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Во время церемонии награждения, когда первой ракетке мира вручали трофей, один из польских зрителей крикнул ей:

«Ига, ты выйдешь за меня замуж?»

Свентек смутилась, однако через несколько секунд ответила:

«Я не буду повторять то, что сказала Штеффи Граф, но вы, наверное, знаете, что она сказала».

Ига вспомнила случай на женском Уимблдоне, когда немецкой теннисистке Штеффи Граф сделали похожее предложение. 22-кратная победительница турниров «Большого шлема» отреагировала на вопрос фаната:

«Сколько у тебя денег?»

Ранее стало известно, что российская теннисистка Дарья Касаткина потеряла одну позицию в чемпионской гонке WTA.

Касаткина спустилась с шестого места на седьмое. На счету первой ракетки России 2885 очков. Вероника Кудерметова сохранила за собой девятую строчку (2606).

Лидером гонки является Ига Свентек из Польши (10335).