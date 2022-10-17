Тарпищев сообщил, когда Медведев вернется на корт после травмы

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что первая ракетка России Даниил Медведев выйдет на корт после травмы в начале ноября.
«У Медведева несерьезная травма, восстановится он быстро. К началу ноября, когда стартует «Мастерс» в Берси, он должен быть уже в оптимальной форме», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Турнир серии «Мастерс» в Париже пройдет с 31 октября по 6 ноября.
Медведев травмировался 8 октября в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), прошедшем в казахстанской Астане, играя против серба Новака Джоковича.
Российский теннисист взял верх в первом сете встречи с Джоковичем со счетом 6:4, а затем уступил сопернику в следующем игровом отрезке — 6:7 (6:8). Потом Медведев отказался от продолжения игры.
После матча Медведев сообщил, что будет восстанавливаться от травмы ноги не меньше месяца.
«Это второй раз в карьере, когда я снимаюсь из-за надорванной мышцы, впервые — в Будапеште в 2016-м. После тай-брейка я понял, что сыграть еще один сет я не смогу. Иначе вместо месяца — полутора можно пропустить полгода, так что я смирился», — сказал россиянин.