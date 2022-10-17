Тарпищев сообщил, когда Медведев вернется на корт после травмы

«Это второй раз в карьере, когда я снимаюсь из-за надорванной мышцы, впервые — в Будапеште в 2016-м. После тай-брейка я понял, что сыграть еще один сет я не смогу. Иначе вместо месяца — полутора можно пропустить полгода, так что я смирился», — сказал россиянин.