Российский теннисист сменил гражданство на казахское

149-я ракетка мира Александр Шевченко теперь будет выступать за Казахстан. Ранее теннисист представлял Россию. Об этом стало известно после того, как Шевченко сыграл на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция) под флагом Казахстана.

Спортсмен оказался сильнее россиянина Павла Котова 4:6, 6:3, 6:2 и вышел в основную сетку соревнований. В первом круге ему предстоит провести матч с представителем Швейцарии Антуаном Белье, который также успешно преодолел квалификацию.