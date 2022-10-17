Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+21° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
1 час назад

Мартина Навратилова попросила о помощи. Её преследуют в социальных сетях

Чемпионат.com

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова сообщила о преследовании в социальных сетях.

Мартина Навратилова пожаловалась на преследования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Этот человек обзывает меня всевозможными словами и преследует в Интернете. Может ли кто-нибудь сообщить о нём? Спасибо вам!» — написала Навратилова в своих социальных сетях, сделав репост публикации преследователя.

Мужчина резко критикует Навратилову за публичную поддержку выселения коренных кашмирских пандитов из Кашмира (область в Индии), а также за пропаганду арабского империализма в неарабских регионах Азии.

Отметим, что в комментариях Навратилову продолжили критиковать другие пользователи, обвиняя её в неразумном использовании звёздного статуса.

«Вы поддерживаете очередной геноцид индусов. Сначала получите высшее образование, прежде чем стать инструментом пропаганды», — написал один из пользователей.

Теннис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители