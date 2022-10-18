Стало известно, чем заменят Кубок Кремля

Федерация тенниса России (ФТР) проведет пять турниров для разных возрастных категорий с целью просмотра молодых игроков вместо отмененного ВТБ Кубка Кремля. Об этом ТАСС во вторник рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
6 октября было объявлено об отмене ВТБ Кубка Кремля, запланированного на 16-23 октября в Москве.
"Поняли, что в этом году Кубок Кремля проводить нет смысла. Но мы хотим до Нового года провести пять турниров по разным возрастным группам, - сказал Тарпищев. - Соревнования пройдут в разных городах, среди них Москва, Рязань, конечно, Казань. Это будет как просмотр всех наших молодых теннисистов".
Кубок Кремля должен был пройти в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Соревнования планировалось провести в четырех категориях: "легенды", "теннисисты-колясочники", "профессионалы" и "любители".
В начале марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение исключить московский турнир из своих календарей. Кубок Кремля проводился в Москве с 1990 года.