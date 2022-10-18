Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
1 час назад

Турниры для молодых теннисистов будут организованы вместо отмененного ВТБ Кубка Кремля

ТАСС

Федерация тенниса России (ФТР) проведет пять турниров для разных возрастных категорий с целью просмотра молодых игроков вместо отмененного ВТБ Кубка Кремля. Об этом ТАСС во вторник рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Стало известно, чем заменят Кубок Кремля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

6 октября было объявлено об отмене ВТБ Кубка Кремля, запланированного на 16-23 октября в Москве.

"Поняли, что в этом году Кубок Кремля проводить нет смысла. Но мы хотим до Нового года провести пять турниров по разным возрастным группам, - сказал Тарпищев. - Соревнования пройдут в разных городах, среди них Москва, Рязань, конечно, Казань. Это будет как просмотр всех наших молодых теннисистов".

Кубок Кремля должен был пройти в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Соревнования планировалось провести в четырех категориях: "легенды", "теннисисты-колясочники", "профессионалы" и "любители".

В начале марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение исключить московский турнир из своих календарей. Кубок Кремля проводился в Москве с 1990 года.

Теннис,Ирина Винер,Шамиль Тарпищев,Банк ВТБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители